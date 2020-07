Ghost Recon Breakpoint: settimana gratuita anche su Stadia

Ubisoft ha annunciato che la settimana di prova gratuita di Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile anche su Stadia, la piattaforma di cloud gaming di Google, oltre che su PC, Xbox One e PS4. Il periodo gratuito inizierà il 16 luglio e terminerà tre giorni dopo, il 19 luglio.

Servirà a far provare ai giocatori le novità introdotte con il nuovo aggiornamento, in particolare i compagni guidati dall'intelligenza artificiale. Da notare che anche su Stadia tutti i progressi fatti durante il periodo free saranno conservati nel caso si decida di acquistare il gioco. Come sempre accade in queste occasioni, per tutto il periodo dell'offerta Ghost Recon Breakpoint sarà acquistabile a un prezzo scontato, così da non far svenare chi intende acquistarlo.

Per maggiori informazioni su Ghost Recon Breakpoint vi invitiamo a leggere la nostra recensione, in cui troverete scritto:

Ghost Recon Breakpoint è un progetto riuscito a metà, che nelle intenzioni di Ubisoft avrebbe dovuto rinnovare la formula di Wildlands grazie a un maggior spessore e a interessanti meccaniche survival, ma nei fatti si limita a riproporla, imponendoci una cooperativa solo online con tante potenzialità ma anche gli inevitabili spigoli legati al matchmaking e alle situazioni poco organizzate. Non si tratta dell'unico aspetto del gioco che non convince appieno, vedi anche l'approccio in stile loot shooter gestito in maniera approssimativa, la ripetitività delle missioni, la macchinosità dell'interfaccia e la formidabile quantità di glitch che è possibile riscontrare durante le partite, alcuni dei quali abbastanza problematici. Breakpoint ha dei gran bei momenti ed entro determinati limiti funziona, diverte, dà soddisfazione... ma era lecito aspettarsi di più.