Hearthstone: L’Accademia di Scholomance, l'anteprima della nuova espansione

L'ultima parte di questi interventi è stata annunciata pochi giorni fa ed è destinata a entrare in vigore proprio a partire da oggi, aprendo la strada alla nuova espansione in uscita a breve. Dopo avere partecipato a un evento online al quale hanno preso parte anche alcuni membri del team di Blizzard al lavoro su Hearthstone, possiamo dunque finalmente dirvi che il pacchetto di carte in arrivo si chiamerà L'Accademia di Scholomance, e sarà dedicato come avrete intuito alla scuola di magia presente nell'immaginario di Warcraft. Un luogo conosciuto soprattutto da tantissimi giocatori di World of Warcraft , vista l'ambientazione presso la scuola di uno dei dungeon più famosi tra quelli presenti sin dalla nascita del gioco. Ma non è il caso di perdere altro tempo: andiamo a vedere nel dettaglio che cosa arriverà dalle paurose stanze di Scholomance!

L'Accademia di Scholomance

Il nome legato alla scuola di magia porta naturalmente in voga anche quello di Kel'Thuzad, "preside" della facoltà con il quale abbiamo già avuto a che fare in Hearthstone sotto forma di carta leggendaria. Così come le altre espansioni, L'Accademia di Scholomance porterà con sé centotrentacinque carte, incentrate in questo caso sull'uso della magia per creare combinazioni arcane. Ad attivarle sarà in particolare la nuova abilità Impulso Magico, disponibile per armi e servitori. Si tratta di un effetto che si attiva una volta sola dopo aver lanciato una magia, come quello della Tutrice Corrotta che infligge due danni a tutti gli altri servitori, o quello della Soldatessa Doppioscudo del Paladino che può riottenere lo scudo divino dopo il lancio di una magia. Per rendere l'attivazione dell'Impulso Magico più agevole, L'Accademia di Scholomance introduce anche una serie di nuove carte chiamate Studi. Queste ultime sono magie grazie alle quali è possibile rinvenire immediatamente un'altra carta, riducendo il costo in mana della carta dello stesso tipo che andremo a giocare successivamente.

Ad affiancare il sistema di magie pensato da Blizzard per Hearthstone con questa nuova espansione, troviamo il ritorno delle carte multiclasse. A differenza di quanto già visto in passato le carte di questo tipo introdotte da L'Accademia di Scholomance saranno bi-classe, e saranno in totale quaranta. Ogni classe del gioco è stata associata ad altre due per formare un totale di dieci combinazioni, grazie alle quali gli sviluppatori sperano di incoraggiare strategie che vadano a sfruttare meccaniche condivise tra le classi. Prima di passare oltre, vediamo a questo punto come potremo entrare a far parte dell'Accademia. La nuova espansione di Hearthstone può essere prenotata con il Mega Pacchetto da 79,99 euro, che include ottanta buste standard, cinque buste dorate aggiuntive, una carta leggendaria dorata tra quelle presenti ne L'Accademia di Scholomance, l'eroe mago Kel'Thuzad, il dorso delle carte Kel'Thuzad e il Pass Locanda, che include quattro ammissioni all'Arena. In alternativa, al prezzo di 49,99 euro è disponibile il Pacchetto di Preacquisto, che include cinquantacinque buste, una carta leggendaria dorata e il dorso Kel'Thuzad. A voi l'eventuale scelta per il preorder.