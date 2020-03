The Outer Worlds, arriva finalmente il ridimensionamento dei testi

Presto finalmente arriverà un aggiornamento di The Outer Worlds che introdurrà la funzione di ridimensionamento dei font, come richiesta praticamente sin dal lancio del gioco. Evidentemente implementarla è stato più complicato di quanto si potesse pensare, visto che ci sono voluti dei mesi per farcela, ma ora è pronta.



Ad annunciare la gradita novità è stato uno sviluppatore di Obsidian, precisamente colui che si occupa dell'interfaccia utente. Come potete vedere nella GIF allegata al suo tweet riportato in fondo alla notizia, dopo l'aggiornamento in The Outer Worlds sarà possibile modificare le dimensioni del testo a piacere, così da rendere il tutto leggibile anche stando a una certa distanza dallo schermo, che si giochi su PC o su console.



Uno dei problemi di The Outer Worlds è infatti proprio quello di avere dei testi poco leggibili perché scritti con un carattere dalle dimensioni troppo piccole. In una delle immagini dimostrative della nuova funzione, si vede chiaramente che insieme ai font cresceranno di dimensioni anche le finestre di dialogo. Del resto sarebbe stato impossibile fare altrimenti.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Outer Worlds è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Presto sarà disponibile anche per Nintendo Switch. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di The Outer Worlds.

I can finally say that I've spent the last 3 months getting FONT SCALING into @OuterWorlds! You can get your hands on it very soon! I'm about to drop some GIFs of my work in game! pic.twitter.com/oVweRmg6Bt — Nate (@NateElCabro) March 4, 2020