Ghost of Tsushima, nuove immagini da PS4 Pro e dettagli sulle edizioni speciali

Ghost of Tsushima è tornato protagonista a sorpresa delle notizie di oggi con l'annuncio improvviso della data di uscita, fissata per il 26 giugno 2020, e torniamo a parlarne subito per presentare anche una nuova serie di immagini pubblicate da Sony contestualmente all'annuncio, tratte dalla versione PS4 Pro oltre a due dedicate ai contenuti delle edizioni speciali.



Il nuovo gioco Sucker Punch è un action adventure in terza persona ambientato nel Giappone feudale, dove gli scontri all'arma bianca, oltre all'utilizzo anche di altre armi ed equipaggiamenti in linea con l'epoca, la fanno da padrone.



Le immagini visibili nella galleria qua sotto mostrano alcuni momenti di gameplay e scene d'intermezzo, a dimostrazione dell'alta qualità raggiunta dal team per quanto riguarda la grafica di Ghost of Tsushima, confermata anche dal nuovo trailer della storia pubblicato oggi. Inoltre, due immagini mostrano i contenuti previsti per le edizioni speciali del gioco.



Come abbiamo riportato in precedenza, con il pre-ordine di qualsiasi edizione si ottiene: un avatar di Jin, la mini colonna sonora digitale con una selezione di musiche del gioco e un tema dinamico PS4 di Jin ispirato all'illustrazione della confezione.



Per quanto riguarda la versione digitale di Ghost of Tsushima, disponibile su PlayStation Store si trova in versione standard e deluxe, con quest'ultima che include, oltre al gioco, una serie di bonus extra:

Un set di skin Eroe di Tsushima comprendente cavallo, sella, maschera, spada e armatura

L'amuleto del favore di Hachiman e un punto tecnica

Un tema dinamico PS4 samurai

Un mini artbook digitale di Dark Horse

Commento del direttore, in cui il team creativo collabora con un rinomato storico giapponese per osservare il mondo di Ghost of Tsushima e confrontarlo con gli eventi reali che lo hanno ispirato