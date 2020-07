Twitter sotto attacco: Elon Musk, Apple, Bill Gates, Kayne West bersagli

Twitter è sotto attacco. Molte delle persone più celebri sul social network, infatti, hanno perso il controllo del loro account. Elon Musk, Apple, Bill Gates, il candidato alla Casa Bianca Joe Binden e molti altri hanno trovato il loro seguitissimo account hackerato. Non solo, gli hacker ne hanno approfittato per fare dei soldi con una semplice, quanto efficace truffa.

Tutto sembra essere iniziato dall'account di Elon Musk. L'account Twitter del celebre miliardario, infatti, è stato il primo sul quale è comparso uno strano messaggio. Nel testo sembrava che il creatore di Tesla e SpaceX, spinto da un'improvvisa generosità, volesse regalare bitcoin a tutti coloro che gli avessero scritto.

Dopo di lui anche il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha postato lo stesso messaggio, con la stessa truffa. Gates, però, ha smentito ufficialmente l'iniziativa attraverso Teddy Schleifer di Recode. E anzi è in attesa che Twitter gli restituisca l'account.

In realtà Twitter sembra non essere in grado di frenare gli hacker e l'attacco ha progressivamente ha raggiunto sempre più celebrità o marchi come Apple, Uber, l'ex Presidente Barack Obama, il CEO di Amazon Jeff Bezos, Joe Biden, Kanye West e l'ex sindaco di New York Mike Bloomberg.

Ancora non si sa come gli hacker riescano a raggiungere solo le più celebri personalità del social network o le industrie più famose, ma sembra che Twitter non sia ancora riuscita ad arginare il problema. Anzi, sembra che molti account legati alle Cryptocurrencies siano stati compromessi, creando ulteriore caos.

Fino a questo momento sembra che l'attacco abbia fatto guadagnare più di 100mila dollari agli scammer. Data la natura pubblica delle blockchain, tutte le transazioni fatte con questa truffa sono pubbliche. La truffa è semplice: il messaggio condiviso chiede alle persone di inviare 1000 dollari così da vedersi raddoppiare l'importo. Una cosa che, ovviamente, non avverrà mai.

Comunque vada a finire, Twitter subirà un bel contraccolpo per questo buco nel suo sistema difensivo, che diventerà sempre più impattante col passare dei minuti e l'allargarsi dell'infezione.