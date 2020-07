One Piece, Nami prende vita nel cosplay di ycosplay_costume

Comincia un nuovo giorno, e noi siamo pronti a proporvi un altrettanto nuovo cosplay a tema manga ed anime; in questo caso oggi 16 luglio 2020 al centro dell'attenzione ci sarà la bella Nami di One Piece, celebre opera di Eiichiro Oda. Siete pronti? Allora cominciamo.

Il cosplay dedicato a Nami è stato condiviso in queste ore su Instagram da ycosplay_costume, profilo dedito proprio alla ricerca e alla pubblicazione di costumi a tema manga e anime. Facile intuire i motivi che hanno portato a questa scelta: Nami sembra letteralmente prendere vita, nel cosplay in questione.

Interpretazione, indumenti e accessori sono tutti pressoché perfetti, e la ragazza è riuscita a rendere perfettamente non solo Nami, ma anche l'atmosfera legata a One Piece. Trovate l'immagine del cosplay qui di seguito, in calce all'articolo; va da sé che potrete anche commentarla nell'apposita sezione.

Che altro aggiungere? Prima di salutarci date un'occhiata almeno ai più recenti costumi pubblicati sulle nostre pagine nelle ultime settimane: