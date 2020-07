Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di milkydoujiin

Sexy Bunny Bulma è tornata: il soggetto in questione, prediletto da moltissimi cosplayer, effettivamente nelle ultime settimane non ha fatto parlare particolarmente di sé. La situazione è cambiata giusto nelle ultime ore, tanto che oggi mercoledì 15 luglio 2020 possiamo riportarvi un nuovo lavoro / cosplay a tema Dragon Ball.

Merito della cosplayer milkydoujiin, che ha deciso di dedicare il suo ultimo progetto proprio ad una versione estremamente sensuale della Bunny Bulma di Dragon Ball. Questo personaggio, lo ricordiamo, non è altro che una variante particolare della più nota Bulma; apparve in un paio di capitoli del manga e di episodi dell'anime, ma sufficienti affinché i lettori (e spettatori) se la imprimessero per bene nella memoria.

Vestito, accessori utilizzati e interpretazione di milkydoujiin sono perfettamente in linea con la Bunny Bulma di Dragon Ball; la posa provocante è una scelta del tutto personale e legata all'interpretazione citata, dato che di suo (almeno in quei determinati episodi) Bulma non si atteggiò mai in una posizione simile. La vostra opinione ci interessa particolarmente: cosa ne pensate di questo cosplay? Trovate l'immagine poco più avanti, e potrete commentarla nell'apposita sezione, ancora più avanti.

