PS5: il controller DualSense in un'altra foto, sembra più piccolo questa volta

PS5 non è ancora disponibile sul mercato ma emerge intanto un'altra foto del controller DualSense, periferica appositamente progettata per la nuova console Sony, che in questo caso sembra peraltro essere più piccolo, rispetto all'impressione fatta dalla foto precedente.

Anche in questo caso si tratta di un documento piuttosto dubbio, considerando che la periferica di PS5 non dovrebbe trovarsi facilmente in giro, considerando che le prime console sono attualmente in fase di produzione e difficilmente si trovano al di fuori di ambienti interni a Sony.

Potrebbe dunque trattarsi facilmente di un mock-up o di un fotomontaggio, anche se in questo caso sembra se non altro un lavoro fatto meglio rispetto ad altri visti in precedenza. Il tweet con la foto arriva dall'account egiziano Gamezawy, di cui non sappiamo praticamente nulla, mentre la foto è stata rilanciata ovviamente su Reddit.

Sempre tenendo conto che stiamo parlando di un documento potenzialmente falso, c'è da dire che in questo caso la foto sembra più convincente rispetto a quella che mostrava un DualSense davvero enorme vista nei giorni scorsi.

Quantomeno le dita della mano che lo stringono proiettano delle ombre e c'è un'ombra anche del controller stesso al di sotto di questo, nei pressi di un piede nudo alquanto antiestetico ma che dona un tocco casual a tutta la rappresentazione.

Insomma, la fonte è decisamente sospetta e la foto è dubbia, ma se non altro sembra mostrare delle dimensioni più normali per il controller di PS5, che in questo caso appare maggiormente ergonomico in rapporto alla mano visibile nella stessa immagine.

Di recente, gli sviluppatori di Bugsnax hanno ribadito come il feedback aptico del DualSense è unico, mentre il controller viene citato anche tra le feature di FIFA 21 su PS5.