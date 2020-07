FIFA 21 su PS5, il DualSense citato tra le feature: continua il marketing con Sony

FIFA 21 porterà avanti anche su PS5 il marketing deal siglato con Sony: lo dimostra il fatto che il feedback aptico del controller DualSense venga citato tra le feature del gioco.

Presentato durante EA Play Live 2020 con data di lancio, trailer e info, FIFA 21 promette di portare l'esperienza calcistica di Electronic Arts a un nuovo livello, anche grazie alle potenzialità delle piattaforme next-gen.

Nel caso di PlayStation 5, come detto, le informazioni promozionali di FIFA 21 parlano del feedback aptico del DualSense e della sua capacità di trasmettere le sensazioni di tocco e impatto della palla.

Non c'è dubbio che queste caratteristiche consentiranno al gameplay del calcistico targato EA di offrire meccaniche ancora più sfaccettate e convincenti, e sarà interessante capire se e quali differenze ci saranno rispetto alla versione Xbox Series X.

FIFA 21 sarà disponibile a partire dal 9 ottobre nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch.

