One Piece, sexy Nami protagonista del cosplay di gaia_giselle

Cominciamo per bene il nuovo fine settimana dell'11 luglio 2020 con un cosplay dedicato al mondo di One Piece, opera di Eiichiro Oda che non ha bisogno di alcuna presentazione. La protagonista del cosplay di oggi è Nami: la bella Nami, una delle protagoniste dell'opera.

E bello è, senza alcun dubbio, anche il costume realizzato ed eccellentemente impersonato da gaia_giselle, una cosplayer tutta italiana, precisamente di Brescia. La cosplayer gaia_giselle ha realizzato questo cosplay, tra l'altro, con l'intento di festeggiare il compleanno del suo personaggio preferito, ovvero sexy Nami: "Oggi è il giorno in cui si festeggia Nami da detto dall'autore, oggi è il suo compleanno, quindi tanti auguri mio alter ego". Ok, magari l'italiano non sarà perfetto, ma il post ha già raggiunto i 6000 mi piace su Instagram.

I motivi in base ai quali questo cosplay può essere definito "sexy" non necessitano di essere esplicati; ciò non toglie che l'interpretazione di gaia_giselle e che gli accessori utilizzati siano a loro volta semplicemente perfetti. I giudici finali, comunque, siete sempre voi lettori: e dunque commentate con la vostra opinione nel campo Commenti di questo articolo. Eccovi l'immagine del costume.

Prima di salutarci vale la pena ricordare brevemente gli altri cosplay recenti che è possibile trovare sulle nostre pagine, tutti a tema videogames, anime e manga: