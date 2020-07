Pokémon GO invaso da Jessie e James del Team Rocket, come trovarli e sconfiggerli

Jessie e James sono finalmente arrivati su Pokémon GO: gli storici membri del Team Rocket (o del Team GO Rocket, come si chiama nel titolo mobile di Niantic Labs) sono pronti a scombussolare il mondo reale con i loro Pokémon Ombra. Ma per fortuna gli Allenatori possono tenergli facilmente testa: vediamo allora come trovarli e sconfiggerli.

Ricordate la mongolfiera nei cieli di Monaco, in Germania? Come previsto si trattava di un teaser, dato che le mongolfiere del Team Rocket sono poi state introdotte in questi giorni anche su Pokémon GO. Ma per sfidare Jessie e James servirà qualcosa di più, il loro incontro non funziona come per Arlo, Sierra, Cliff e Giovanni. Difatti dovrete prima individuare la mongolfiera speciale di Meowth, quindi eseguirvi sopra un rapido tap.

A questo punto comincerà l'incontro vero e proprio, e Pokémon GO vi consentirà di sfidare (casualmente) un membro tra Jessie e James. Per batterli avrete bisogno di una squadre mediamente discreta: comunque non sono allo stesso livello dei tre leader del Team Rocket citati, bensì più in linea con le classiche reclute. Le ricompense sono però decisamente più interessanti: difatti battendo James avrete la possibilità di ottenere un Koffing cromatico, per Jessie invece Ekans cromatico (le forme shiny di questi mostriciattoli, comunque, esistono già da tempo).

L'introduzione di Jessie e James su Pokémon GO rappresenta una vera e propria citazione alla serie anime dei Pokémon: speriamo che le novità di Pokémon GO non terminino qui. Eccovi intanto il loro trailer; rimaniamo in attesa, a questo punto, dell'introduzione della megaevoluzione.