Fortnite: il Visitatore potrebbe completare la sua missione tra la Stagione 3 e 4

Il Visitatore potrebbe presto fare il suo ritorno su Fortnite Capitolo 2, tra la Stagione 3 e 4 del Battle Royale di Epic Games. Ve lo ricordate? Si tratta di uno dei personaggi più importanti all'interno della "trama" del gioco.

Più di due anni fa, durante Fortnite Capitolo 1 Stagione 4, il Visitatore fu al centro dell'evento legato al razzo (era la stagione dei supereroi); l'anno scorso, invece, fu lui a scatenare il Buco Nero sulla mappa di gioco, e a portare così all'avvio della Stagione 2 con la mappa inedita. Ora il Visitatore, anche noto come Lo Scienziato, potrebbe tornare: lo avrebbe rivelato un recentissimo leak. Per completare la sua missione, ovviamente.

Alcuni dataminer hanno trovato all'interno dei file della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 degli asset molto eloquenti: fanno riferimento al "covo" del Visitatore, quello visto nella Stagione 4 del Capitolo 2. Non è chiaro se, come e quando verrà attivato questo materiale, ma dato che gran parte della mappa è ancora sommersa dall'acqua e che - pare - dovranno arrivare nuovi punti di interesse, è probabile che uno di questi ultimi sia riservato proprio al personaggio in questione (e un altro al mondo di Atlantide).

Ciò potrebbe indicare un'accelerazione nel ritmo narrativo di Fortnite: forse finalmente, tra la Stagione 3 e 4, il Visitatore si "legherà" agli eventi dell'Agenzia e dell'Autorità, cioè alle vicende delle Ombre e degli Spettri. Per pronunciarsi è ancora presto, ma sappiamo infine che il Visitatore fa parte dei "7" che controllano l'isola: e finora ne sono stati mostrati soltanto tre...

some photos of re-added in last update visitor base from season 4, keep in mind this POI could also never be back on map

- Athena_POI_Lair_001.umap pic.twitter.com/0Cac9IV6aV