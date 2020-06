Fortnite, riferimenti ad Atlantide nei file di gioco: evento in arrivo?

Nei file di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sono stati scoperti di recente dei riferimenti alla città perduta di Atlantide. In che modo la mitologia possa essere legata al Battle Royale di Epic Games è attualmente ignoto: ma i fan e i dataminer sono già in preda all'euforia collettiva.

Il motivo è presto detto: con l'aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 (quello principale di giugno 2020) Epic Games ha introdotto all'interno dei file di gioco un file audio dalla durata complessiva di dieci minuti. Farebbe riferimento ad alcune "rovine" e alla città di "Atlantide", benché attualmente nella nuova isola non esista nulla di tutto ciò. Certo, molte zone sono ancora sommerse dal livello dell'acqua... che la città perduta sia nascosta da qualche parte? Sappiamo che prossimamente l'acqua inizierà a scendere, permettendo così di utilizzare le macchine.

Hypex ha trovato per primo i file audio che vi riportiamo più avanti, in calce all'articolo. La fantasia dei dataminer, dei leaker, degli streamer e più in generale dei giocatori ha fatto il resto. Si parla già di un evento dedicato ad Atlantide nel corso della Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Ciò potrebbe anche rientrare vagamente nel tema della stagione attuale, ma alcuni vogliono ancora di più: credono di aver trovato degli indizi sulla Stagione 4, che sarebbe a tema mitologia greca. Chiaramente è troppo presto anche solo per prendere vagamente in considerazione un'idea simile.

Eppure... Atlantide non è forse legata ad Aquaman? E non è proprio la skin di Aquaman una delle principali novità della Stagione 3 di Fortnite Capitolo? A voi i commenti.

New Atlantis POI coming out soon in fortnite! ( a leaked location ) pic.twitter.com/a7bZXY7UJM — Hydro (@Hydr0Balze) June 25, 2020