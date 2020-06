Dragon Ball Z, Bulma è pronta alla battaglia nel cosplay di iambakasakura

Una Bulma guerriera? E perché no, il personaggio di Dragon Ball Z del resto è anche questo, e non si è mai tirato in dietro quando poteva aiutare Goku e compagnia. Il cosplay che vi proponiamo oggi, sabato 27 giugno 2020, ce lo ricorda: cerca di riesumare l'anima guerriera di Bulma.

Bulma è insomma pronta alla battaglia, nel cosplay di iambakasakura. Si tratta probabilmente del primo lavoro che vi proponiamo dell'artista in questione: pochi ma buoni, come si suol dire. Bulma ha ritirato fuori la motocicletta e la piccola mitraglietta che di tanto in tanto si sono viste nella prima serie del manga e anime di Akira Toriyama, e poi anche (seppur di rado) in Dragon Ball Z. L'anima della cattiva ragazza probabilmente ha avuto il uso fascino su iambakasakura, che ha impersonato perfettamente il personaggio in questione.

Qui di seguito potete trovare l'immagine del cosplay in questione, dedicato a Dragon Ball Z. Non che sia l'unico disponibile sulle nostre pagine, dove l'assortimento di costumi a tema videogiochi, anime e manga non viene mai a mancare. Dopo aver commentato questo articolo illustrandoci la vostra opinione, dunque, date un'occhiata anche a questi altri cosplay: