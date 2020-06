One Piece, sexy Nami protagonista del cosplay di vamplettes

Nelle scorse ore un nuovo cosplay dedicato a Nami ha cominciato a calamitare l'attenzione degli amanti dei cosplay e del manga e anime di Eiichiro Oda. Dunque abbiamo scelto di parlarvi lui, in occasione dell'appuntamento di oggi venerdì 26 giugno 2020 con la nostra rubrica "non ufficiale". Vero che siete contenti, di vedere il nuovo costume a tema One Piece?

Nami, o per meglio dire Sexy Nami, è la protagonista dell'ottimo cosplay realizzato dalla cosplayer vamplettes; al di là dei tratti del viso, sui quali si può soprassedere, è notevole l'impegno profuso dall'artista per realizzare un costume quanto più fedele possibile al personaggio di One Piece in questione. Si aggiunga che vamplettes è riuscita perfettamente anche a valorizzare le sue doti fisiche, senza troppi sforzi; interpretazione e atteggiamenti ci sembrano quelli giusti, non trovate?

Eccovi qui di seguito l'immagine del sexy cosplay di Nami di oggi, fateci sapere cosa ne pensate con un bel commento in calce all'articolo. Se adorate i costumi a tema manga, anime, serie TV e videogiochi, sulle nostre pagine avrete solo l'imbarazzo della scelta. Vi segnaliamo i più recenti: