Star Citizen, video sull'Alpha 3.10 in arrivo, crowdfunding a oltre 302 milioni di dollari

Star Citizen torna a mostrarsi in un nuovo video diario da parte di Cloud Imperium Games, in questo caso incentrato sulla nuova Alpha 3.10 in arrivo fra poco mentre il crowdfunding del gioco prosegue a grandi passi e supera i 302 milioni di dollari in totale dell'inizio del progetto.

La versione Alpha 3.10 di Star Citizen dovrebbe essere distribuita pubblicamente all'inizio di luglio 2020, dunque il lancio dovrebbe essere imminente, come riportato dal video diario in questione. Nel filmato vediamo diverse caratteristiche del gioco, per quanto riguarda il volo delle navette all'interno dell'atmosfera dei pianeti e combattimenti tra navi, con elementi di dogfight e scontri di vario tipo.

Gli sviluppatori discutono inoltre di varie altre caratteristiche, come le modifiche effettuate alla gestione delle torrette e al sistema di mira e selezione dei bersagli.

Intanto, gli utenti registrati a Star Citizen sono ora oltre 2,7 milioni, sebbene alcuni di questi siano probabilmente giocatori non paganti che si sono registrati nel corso delle frequenti prove gratuite che Cloud Imperium ha organizzato in passato per consentire a tutti di effettuare dei test sul gioco e promuovere questo su un pubblico più ampio.

Nelle settimane scorse abbiamo visto un videodiario sugli alieni nell'universo di Star Citizen, mentre il gioco si è aggiornato alla fine di aprile con l'Alpha 3.9: Locked Up and Loaded, proseguendo nel suo lunghissimo percorso di evoluzione di cui resta ancora difficile vedere una conclusione.