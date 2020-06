Windows 10, un nuovo glitch colpisce chi usa Microsoft Outlook

Il mese di giugno 2020 non è stato di certo il migliore, per Microsoft e per il sistema operativo più utilizzato al mondo su PC, cioè Windows 10. Tra un bug e un glitch più o meno gravi, tra malfunzionamenti e problemi di ogni tipo, adesso è saltato fuori l'ennesimo cruccio: sembra colpire chi utilizza Microsoft Outlook.

Sia chiaro che, nel momento in cui scriviamo, l'aggiornamento di maggio 2020 attende ancora una correzione vera e propria a tutti i problemi che ha causato nelle ultime settimane. Ed è proprio lui, pare, alla base del glitch che sta colpendo in queste ore chi usa Microsoft Outlook; nel dettaglio, la segnalazione arriva da express.co.uk. Il problema è anche estremamente facile da spiegare: una volta che l'utente su PC Windows 10 (post aggiornamento di maggio 2020) prova ad installare la nuova versione del client, si ritrova impossibilitato ad accedere alla sua web mail personale. L'uso di Outlook nel suo complesso gli è insomma interdetto.

Microsoft, da parte sua, ha riconosciuto l'esistenza del problema, commentando come segue: "una volta aggiornato il vostro sistema operativo alla versione 2005 con build 12827.20268 o superiore, potreste iniziare a riscontrare il seguente problema con Outlook: 'qualcosa è andato storto con uno dei tuoi file e Outlook necessita di essere arrestato. Outlook potrebbe essere in grado di correggere il tuo file, clicca OK per avviare l'Inbox Repair Tool". Microsoft ha anche avvisato i suoi clienti che il team di Outlook è al lavoro per correggere il prima possibile il problema in questione; chissà se prima o poi avverrà lo stesso con l'aggiornamento di maggio 2020, attualmente sospeso su un gran numero di dispositivi.

Avete per caso riscontrato anche il nuovo problema legato a Malwarebytes?