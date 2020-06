Windows 10, anche Malwarebytes sconfitto dall'aggiornamento di maggio 2020

L'aggiornamento di maggio 2020 di Windows 10 continua a mietere vittime, a forza di errori, malfunzionamenti, bug e prestazioni alterate sui PC di tutto il mondo. Anche Malwarebytes è stato sconfitto, come state per leggere.

Tutto è cominciato dal rilascio dell'aggiornamento di maggio 2020 da parte di Microsoft, il noto Windows 10 2004 update: da allora gli utenti hanno cominciato a riscontrare problemi nelle performance di Malwarebytes e persino dei crash nell'applicazione. La pagina di supporto del programma è stata letteralmente invasa da lamentele; nei casi più gravi, infatti, un avvio di Malwarebytes combinato con l'aggiornamento di maggio 2020 di Windows 10 provocava freeze, rallentamenti nel PC, fino all'odioso blue screen of death.

Non esistono vere e proprie soluzioni attualmente, almeno finché Microsoft non risolverà i problemi di Windows 10 con un nuovo aggiornamento, tuttavia gli utenti di Malwarebytes hanno trovato rimedio temporaneo: disattivare la protezione da ransomware del programma in questione. In alternativa, la società ha rilasciato la nuova beta 4.1.1.71 di Malwarebytes che cerca almeno di "mitigare" tutti i problemi di cui vi abbiamo parlato.

Per ora Microsoft ha interrotto la distribuzione dell'aggiornamento di maggio 2020 su numerosi dispositivi: staremo a vedere come evolverà la situazione nel prossimo futuro.