Windows 10, tantissimi problemi con l'Aggiornamento KB4556799, incluso il Blue Screen of Death

L'ultimo anno ha purtroppo insegnato ai possessori di un PC Windows 10 che, al momento dell'arrivo di un nuovo aggiornamento da parte di Microsoft, spesso c'è da avere paura. E bisogna averne anche in seguito al nuovo Aggiornamento KB4556799, che come state per leggere provoca tantissimi problemi.

L'aggiornamento KB4556799 di Windows 10 è uno degli ultimi tra quelli che precedono il tanto atteso Aggiornamento di Maggio 2020, ma non è questo il punto; il punto consiste nelle problematiche introdotte per dispositivi nuovi e più datati. Tra queste va purtroppo annotata anche la presenza del Blue Screen of Death (BSOD), che come saprete equivale alla morte del sistema operativo. Senza contare i crash riscontrati nelle ultime ore da migliaia di utenti, i dati spariti senza apparente motivo, i problemi nelle performance del PC, l'audio che sparisce improvvisamente e molto altro ancora.

Microsoft in proposito ha già contattato la redazione di Forbes, spiegando che attualmente simili problematiche non sono state riscontrate nel suo monitoraggio: però la società continuerà a tenere d'occhio l'Aggiornamento KB4556799, con relativi feedback degli utenti. Sembra difficile anche rimediare ai problemi apportati, perché in molti casi l'aggiornamento impedisce anche di accedere alle impostazioni di ripristino di Windows 10 (i comandi a schermo cessano di funzionare come dovrebbero).

Ora, per rimediare a tutto ciò ci sono fondamentalmente due modi. Il primo è non aggiornare affatto Windows 10, tenendo in sospeso l'update in questione. Chi invece lo ha già installato, deve provare a recarsi nelle Impostazioni, quindi ad Aggiornamenti, infine tentare il ripristino di Windows 10 ad una versione precedente del sistema operativo. Se ciò non è possibile, la questione si complica: bisogna attendere che sia Microsoft ad agire lato server. Comunque anche noi continueremo a tenere d'occhio la situazione, e vi terremo aggiornati in caso di novità.