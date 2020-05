PlayStation Store: Maneater e The Wonderful 101: Remastered

PlayStation Store torna a proporre aggiornamenti corposi con l'update di questa settimana, che vede il debutto sulla piattaforma digitale Sony di due titoli particolarmente interessanti, Maneater e The Wonderful 101: Remastered. Non si tratta tuttavia delle uniche uscite di una certa rilevanza, come vedremo fra poco. Maneater (39,99 euro) è il nuovo action RPG sviluppato da Tripwire Interactive, gli autori di Killing Floor 2. La peculiarità del gioco è che non ci mette al comando di una persona bensì di uno squalo, che dovremo seguire dalla tenera età fino al suo massimo sviluppo nell'ambito di una campagna narrativa completamente fuori di tesa, raccontata dalla voce dell'attore comico Chris Parnell come si fosse un reality show. La vita del nostro mangiatore di uomini non sarà semplice: muovendoci in un ampio open world subacqueo dovremo darci all'esplorazione per ottenere importanti risorse, confrontarci con insidie di vario genere, a cominciare dagli altri predatori, e sbloccare man mano nuove abilità che ci consentano di sopravvivere fino alla missione successiva. Immersi in un'atmosfera davvero particolare, potremo cibarci di esseri umani, potenziare le nostre capacità e sconfiggere pericolosi boss per trasformarci finalmente nel predatore definitivo! A breve la nostra recensione.

The Wonderful 101: Remastered Pubblicato originariamente nel 2013 in esclusiva su Wii U, il gioiellino di PlatinumGames debutta anche su PS4 con The Wonderful 101: Remastered (44,99 euro). Si tratta dell'edizione rimasterizzata di un action game a base di supereroi in cui, alla guida del coraggioso Wonder Red, avremo modo di coordinare le azioni di una squadra di personaggi dotati di poteri speciali al fine di contrastare una pericolosa invasione aliena. Nel corso della campagna ci troveremo a dover difendere diverse città dall'attacco di mostri giganti provenienti dallo spazio. Come? Unendo le forze dei nostri eroi, disegnando dei simboli con il controller e creando enormi armi utilizzando il corpo di tutti i personaggi del team. Ogni avversario ha delle specifiche debolezze e starà noi a individuarle per poter ricorrere agli strumenti migliori per combatterlo. L'esperienza si conferma divertente e godibilissima anche in questa nuova incarnazione, sebbene il lavoro di rimasterizzazione effettuato da PlatinumGames si riveli fin da subito abbastanza marginale, con un aumento della risoluzione rispetto alla versione originale, il mantenimento dei 60 frame al secondo stabili e poco altro. I contenuti extra, infatti, arriveranno solo in futuro tramite aggiornamenti gratuiti.

Saints Row: The Third Remastered Seconda edizione rimasterizzata in arrivo questa settimana su PlayStation Store, Saints Row: The Third Remastered (39,99 euro) rilancia le avventure di Johnny Gat e dei 3rd Street Saints, la banda criminale che ha preso il controllo della città di Steelport ma, dopo un colpo andato male, viene beccata dalla polizia e finisce in carcere. Dopo aver stabilito un'alleanza con un altro gruppo malavitoso, il Sindacato, i membri della gang riescono a fuggire di prigione ma le cose cambiano e il loro dominio della zona viene messo in dubbio. Dovranno dunque combattere ancora una volta per ricostruire il proprio impero, nell'ambito di una campagna single player corposa, spettacolare e con tantissime situazioni fuori di testa. La remaster del titolo Volition non solo aumenta la risoluzione e stabilizza il frame rate rispetto alla versione originale, ma introduce anche un maggior numero di veicoli e personaggi per le strade, nonché un'effettistica migliorata che enfatizza determinate sequenze in-game, in particolare le esplosioni.

Altri giochi in uscita A Fold Apart (17,99 euro), un puzzle game particolarmente originale, caratterizzato da uno stile grafico cartoonesco e da meccaniche che prevedono la "piega" degli scenari al fine di trovare il giusto percorso per il nostro personaggio.

Dungeon of the Endless (19,99 euro), un interessante mix di azione e strategia in cui dovremo affrontare uno scenario virtualmente infinito, pieno di insidie da affrontare attingendo a ogni risorsa disponibile.

Golf With Your Friends (19,99 euro), il nuovo gioco di golf arcade prodotto da Team17, dotato di una modalità multiplayer per un massimo di dodici partecipanti e di percorsi assolutamente fuori di testa.

Concept Destruction (4,99 euro), un racer molto particolare con veicoli in miniatura, fatti nientemeno che di cartoncino, che potremo progettare e creare per poi testare sui tracciati.

Rune Lord (6,99 euro), un puzzle game ispirato al classico Puzzle Quest, con meccaniche in stile match-3 in cui dovremo collegare le rune dello stesso colore per eliminarle.