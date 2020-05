Half-Life: Alyx, una mod di Far Cry 5 ricrea l'appartamento di Alyx nel gioco di Ubisoft

Una mod di Far Cry 5 ha ricreato l'appartamento di Alyx nello shooter di Ubisoft. L'utente SaintPerkele ha voluto utilizzare l'editor di Far Cry 5 per creare il primo livello di Half-Life: Alyx. Questa mod, al momento, è disponibile su PC e, se non ci saranno problemi, lo sarà presto anche su console.

Il lavoro svolto da questo appassionato, poi filmato e postato su YouTube, è davvero eccellente. L'appartamento di Alyx, infatti, è stato ricreato nei minimi dettagli e anche il paesaggio che si scorge dalla finestra è molto simile alla Città 17 vista in Half-Life: Alyx. Il sistema di combattimento, però, è quello di Far Cry 5: gli indicatori, le armi e il gameplay più in generale sono quelli del gioco di Ubisoft.

La mod, chiamata Far Cry: Alyx, è disponibile per il download su PC a questo indirizzo. Presto, se non ci saranno intoppi, sarà disponibile anche su console, dove potrà essere scaricata attraverso i menù di gioco.

Recentemente abbiamo scoperto che Far Cry 5 è stato il gioco più venduto di Ubisoft di questa generazione. Più di qualunque Assassin's Creed o gioco ambientato nel mondo di Tom Clancy.

Half-Life: Alyx è, molto probabilmente, il più importante gioco per VR mai sviluppato finora. Da qualche settimana è disponibile una traduzione amatoriale in italiano. Qui potrete trovare la recensione di Half-Life: Alyx.