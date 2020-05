Mafia 3, vendite per 7 milioni di copie: Take-Two ritiene la serie importante

Mafia 3 ha totalizzato vendite per 7 milioni di copie: la notizia arriva dall'ultima call con gli investitori di Take-Two, che ha dichiarato di ritenere la serie importante.

Rilanciato con un'edizione migliorata nell'ambito della Mafia Trilogy, annunciata da 2K Games con un teaser trailer alcuni giorni fa, Mafia III racconta la storia di un reduce del Vietnam tornato nella città fittizia di New Bordeaux per creare un vero e proprio impero criminale.

"Mafia è stato un franchise di incredibile successo per noi, nonostante le lunghe pause fra l'uscita di Mafia, Mafia II e Mafia III", ha dichiarato Karl Slatoff, presidente di Take-Two. "Per darvi un'idea di ciò che sto dicendo, il terzo episodio ha già venduto circa sette milioni di copie finora."

"Anche il secondo capitolo (qui la recensione di Mafia 2 Definitive Edition) ha riscosso uno straordinario successo, così come il primo. Si tratta insomma di un brand che ha contribuito in maniera significativa al nostro business."

"Siamo dunque entusiasti di Mafia Trilogy: sono gli stessi tre giochi, ma ovviamente con una serie di miglioramenti. L'originale Mafia è stato in pratica completamente ridisegnato, non sviluppato da zero ma mosso da una nuova tecnologia, con nuovi dialoghi, meccaniche, gimmick e altro ancora."