Journey to The Savage Planet e Indivisible su Switch in formato fisico e digitale

Journey to The Savage Planet e Indivisible, due interessanti proposte di 505 Games, sono disponibili a partire da oggi su Nintendo Switch in formato digitale. Per entrambi i giochi è anche prevista una versione pacchettizzata che sarà disponibile a partire dal 26 giugno.

Journey to the Savage Planet costa €29,99 ed è già disponibile sul Nintendo eShop. La versione fisica del gioco per Nintendo Switch sarà disponibile in tutta Europa a partire da venerdì 26 giugno.

Questa è la recensione di Journey to the Savage Planet in versione PS4. Francesco Serino dice che "Journey to the Savage Planet è un gioco fatto benissimo, saturo di colori e di divertimento, ma la sorpresa iniziale tende a svanire nel tempo." Per questo motivo il voto ne ha un po' risentito. A questo indirizzo potrete prenotare il gioco su Amazon.

Anche Indivisible è disponibile a €29,99 sul Nintendo eShop europeo. Il formato fisico per Nintendo Switch di Indivisible sarà distribuito in tutta Europa a partire dal venerdì 26 giugno.

Questa è, invece, la recensione di Indivisible per Nintendo Switch. Simone Pettine dice che "Indivisible è un RPG che attinge a piene mani dal genere platform e dall'action, dai metroidvania e dagli strategici a turno; un ibrido brillante e carismatico, che purtroppo non è riuscito e non riuscirà ad imporsi come vera e propria gemma a causa di alcuni difetti strutturali altrettanto evidenti." A questo indirizzo potrete prenotare il gioco su Amazon.