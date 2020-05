Indivisible, la recensione su Nintendo Switch

La nostra recensione di Indivisible su Nintendo Switch comincia con un dettaglio molto divertente, che purtroppo non ha fatto ridere allo stesso modo 505 Games, publisher del titolo. Come ormai ben saprete, Indivisible è comparso in formato digitale sul Nintendo eShop lo scorso 28 aprile 2020, inatteso da tutti. Anche dagli sviluppatori. Difatti si era deciso di rimandare di un paio di settimane in lancio, così da integrare anche la patch del dayone: le cose sono andate diversamente, perché qualcosa nella procedura non ha funzionato; meglio per i giocatori, che lo aspettavano da tempo (un po' meno per i backer, che non avevano ancora ricevuto i codici promessi). Può darsi dunque che voi stiate già giocando in compagnia di Ajna su Nintendo Switch. E come potremmo non esserne contenti, dato che ci troviamo di fronte ad un porting con i fiocchi?

Indivisible su Nintendo Switch: contenuti e conversione

I contenuti di Indivisible su Nintendo Switch sono attualmente gli stessi già visti lo scorso autunno, quando il titolo di Lab Zero Games (i ragazzi di quel fantastico Skullgirls, tra le altre cose) approdò su PC, PlayStation 4 ed Xbox One. L'offerta resta dunque quella in single player, un'avventura dalla durata che si attesta su circa 20 ore di gioco per chi proceda a ritmo sostenuto; e che diventano tuttavia almeno 30 per i completisti, che vorranno trovare ogni singolo segreto, ogni pietra rossa dei potenziamenti e tutti i personaggi secondari da aggiungere al party.

Attenzione, tuttavia: gli sviluppatori come accennato hanno messo in cantiere la patch del dayone, primo vero aggiornamento di Indivisible. Chissà, magari nel momento in cui scriviamo è già disponibile per il download: se così non è, comunque, mancano davvero pochi giorni, perché dovrebbe essere praticamente pronta. Questo aggiornamento è molto importante per la console Nintendo: permetterà di scegliere tra le opzioni di gioco tra il framerate libero (e dunque altalenante in base alle varie situazioni e fasi di gioco) e quello ancorato ai 30FPS, introduce ottimizzazioni alle prestazioni di CPU e GPU; corregge alcuni dettagli grafici e relativi all'illuminazione, che di tanto in tanto facevano apparire gli sprite dei personaggi in modo bizzarro pare ("pare", perché a noi non è mai capitato per fortuna); e infine, dulcis in fundo, introduce la risoluzione a 1080p in modalità docked, lasciando in 720p quella portatile.

A questo punto potreste anche pensare: "ah, ma se il primo aggiornamento introduce tutte queste cose, allora per il momento Indivisible su Nintendo Switch sarà brutto e ingiocabile!". Non è così, tant'è che nell'intenzione degli sviluppatori tutto ciò doveva aggiungersi al gioco già pronto per il rilascio ufficiale, che necessitava di rifiniture minime. Difatti la conversione su Nintendo Switch è una delle migliori che ci siano capitate sottomano nell'ultimo mano, e diciamolo pure chiaramente: quanta mediocrità abbiamo dovuto recensire su Nintendo Switch? Quanti titoli belli o almeno sufficienti altrove arrivavano praticamente ingiocabili dopo un porting disastroso? Indivisible non solo si salva, ma brilla di luce propria sulla console portatile Nintendo, e si arricchisce della possibilità di essere goduto in modalità portatile. Il mordi e fuggi gli fa benissimo, grazie al suo sapiente mix di tante modalità di gioco differenti, e degli scontri intervallati.