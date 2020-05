The Walking Dead: Saint & Sinners: la traduzione in italiano è finalmente disponibile

La traduzione in italiano di The Walking Dead: Saint & Sinners è finalmente disponibile. Questo è stato possibile grazie al lavoro di coordinamento e gestione di Mauy VR e dei suoi collaboratori.

Questa traduzione arriva dopo quella che ci ha consentito di avere Half-Life: Alyx in italiano. The Walking Dead: Saint & Sinners è una produzione altrettanto amata e diffusa tra coloro che si dilettano con la realtà virtuale ed è un peccato che il gioco non sia stato tradotto nella nostra lingua. Un tendenza sempre più diffusa, a quanto pare.

Comunque, grazie alla passione e all'indubbia abilità di alcuni appassionati, adesso questi due giochi sono adattati in maniera ottimale nella nostra lingua. Per installare la traduzione di The Walking Dead: Saint & Sinners sul vostro PC basta scaricare l'installer da questo indirizzo. Pesa solo 10MB e dovrebbe installare automaticamente i testi nelle cartelle del gioco. Nel caso in cui abbiate problemi qui troverete un video nel quale spiegano i passaggi necessari per l'installazione. Nei commenti potrete anche ringraziarli per i loro sforzi o donare qualcosa per ricompensarli del loro lavoro.

Nel ringraziare Mauy VR e i suoi collaboratori, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead: Saint , nel caso in cui vogliate recuperare il gioco ora che è in italiano.