Red Dead Redemption 2: la mod Pig Raider consente di cavalcare maiali, cani e puma giganti

Una folle mod di Red Dead Redemption 2 chiamata Pig Raider consente di cavalcare liberamente maiali, cani e puma giganti. Quale miglior modo per portare scompiglio e in tutto il selvaggio West? Crediamo nessuno, anche perché gli animali sono stati riprodotti dannatamente bene.

La mod, creata da JulioNIB, al momento è disponibile per il download solo diventando un sostenitore patreon del suo creatore, ma potrebbe diventare gratuita una volta che il lavoro sarà completato.

Cosa consente di fare? Semplicemente di poter catturare col lazo e cavalcare alcuni animali giganteschi apparsi all'improvviso nel selvaggio west di Red Dead Redemption 2. E se cavalcare un cinghiale in mezzo ad un villaggio è solamente folle e ci riporta alla mente qualche bella partita a Clash Royale, cavalcare un enorme puma ha un risvolto più epico, dato che fa molto He-Man.

Il lupo gigante, invece, non può che richiamate alla mente la Principessa Mononoke, o i Dire Wolves di Game of Thrones. Comunque li vogliate vedere, questi animali hanno un aspetto fiero e imponente, perfetto per accompagnarci in una qualche rapina in banca, non credete?

A questo indirizzo potrete trovare la mod.