Half-Life: Alyx: la traduzione in italiano è disponibile grazie a dei fan

La traduzione in italiano di Half-Life: Alyx è disponibile per il download grazie al lavoro di alcuni dei fan del gioco per VR di Valve. Già poche ore dopo l'uscita, infatti, hanno messo a disposizione una traduzione che faceva "parlare" Alyx e gli altri personaggi del gioco nella nostra lingua. Adesso il lavoro è ancora più rifinito e completo.

Ufficialmente, infatti, Valve ha deciso di non inserire l'italiano tra le lingua supportate da Half-Life: Alyx. Il capolavoro di Valve è senza dubbio uno dei giochi più importanti mai usciti per la realtà virtuale ed è quindi un peccato che non sia supportata ufficialmente la nostra lingua.

Nella nostra recensione di Half-Life: Alyx Francesco Serino dice che "Half-Life cambiò per sempre gli FPS, trasformandoli in qualcosa di più del solito carnaio infernale; Half-Life 2 alzò ulteriormente la qualità piegando la fisica in modo che fosse al servizio del divertimento. Con Alyx, Valve dimostra che la sua idea di videogioco in questi anni è andata bel oltre il classico schermo, la classica interazione, e che dopo questa lunga e incessante crescita non poteva che abbattere la terza dimensione per continuare a stupire."

Si tratta, quindi, di un gioco da giocare a tutti i costi, alcuni stanno provando a farlo anche senza avere un casco VR, quindi è un peccato se foste frenati dalla mancanza di dialoghi in italiano.

Per questo vi segnaliamo il lavoro svolto da VR Italia, che ha tradotto le 7000 righe di testo del gioco. Il file può essere scaricato a questo indirizzo. Per installare la traduzione non serve altro che avviare il file .exe appena scaricato e assicurarsi che il percorso di installazione sia coincidente con la cartella di installazione. Steam deve essere impostato in italiano per funzionare correttamente.

A questo indirizzo, invece, potete segnalare eventuali bug o errori nella traduzione.

Complimenti a VR Italia per l'iniziativa!