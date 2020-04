Half-Life: Alyx, una mod rimuove la VR e adatta le meccaniche a mouse e tastiera

Svelata un'altra mod per Half-Life: Alyx che mira a rimuovere completamente la VR, convertendo tutte le meccaniche di gioco a mouse e tastiera. Non si tratta della prima mod del genere, visto che moltissimi modder si sono attivati al lancio del gioco per permettere anche a chi non dispone di un visore VR di giocare con l'ultima fatica di Valve, ma quella del modder r57zone è sicuramente tra le più promettenti.

Come visibile nel filmato in testa alla notizia, la mod già permette di sollevare gli oggetti, ricaricare le armi, sparare e di compiere tutte le azioni con l'accoppiata mouse e tastiera. Naturalmente l'esperienza finale sembra essere molto diversa da quella proposta da Valve, dato che vengono a mancare moltissime delle specificità del gameplay. Comunque sia immaginiamo che per molti sarà un compromesso accettabile per poter giocare ad Half-Life: Alyx, che altrimenti gli sarebbe precluso.

Attualmente la mod di r57zone non è disponibile pubblicamente, ma dovrebbe esserlo a breve, ossia appena garantirà di poter finire il gioco. Se vi interessa, potete seguire il progetto e i suoi aggiornamenti su Github. Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Half-Life: Alyx.