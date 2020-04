Dragon Ball, la maratona completa della serie anime aiuta contro il coronavirus

Provate a digitare "Dragon Ball" su Facebook, Twitter, Reddit e canali social affini. Scoprirete che un numero elevatissimo di fan e non sta ingannando il tempo, costretto in casa dal coronavirus, riscoprendo la serie anime di Akira Toriyama; una di quelle che a suo tempo ha segnato la storia del genere, e che non smette di emozionare.

C'è chi ha approfittato della quarantena, ormai obbligatoria in numerosi paesi del mondo, per riscoprire dall'inizio l'anime di Akira Toriyama, partendo dalla prima serie di Dragon Ball e poi a seguire rivivendo tutti gli eventi di Dragon Ball Z, Dragon Ball GT (non canonico, ma pur sempre storicamente importante) e Dragon Ball Super. Ci sono alcuni, soprattutto i più giovani, che non hanno mai davvero vissuto le avventure di Son Goku bambino e più tardi di Gohan in Dragon Ball Z; quale occasione migliore per cominciare con una maratona completa, con così tanto tempo a disposizione?

In Italia ha aiutato anche Mediaset, riproponendo intanto Dragon Ball Z. Le quattro serie di Dragon Ball offrono centinaia e centinaia di episodi, e sicuramente possono aiutare ad ingannare il tempo costretti in casa dal coronavirus. Se però preferite i manga, vi proponiamo un altro spunto: avete già dato un'occhiata a Dragon Ball, One Piece, Naruto e tutti i manga ora disponibili gratis?