Super Smash Bros diventa un anime in questo video fanmade

Il mondo del web e la community del franchise in questione sono convinti da anni che Super Smash Bros., così come altre produzioni Nintendo, si presterebbe perfettamente a diventare un anime, o comunque una serie animata. Stanco di attendere decisioni dall'alto, un giocatore ha deciso di realizzarla da solo.

Si tratta di toine_tran, giocatore di vecchia data di Super Smash Bros. nonché illustratore e animatore 2D: ha creato da zero un breve filmato, trasformando in anime il celebre picchiaduro targato Nintendo, ottenendo da subito un notevole riscontro su Instagram. Il video fanmade è davvero ben realizzato e piacevole, dunque ve lo riportiamo qui di seguito in calce all'articolo.

Il filmato dura circa un minuto, e mostra i principali personaggi di Super Smash Bros. darsele di santa ragione: ci sono alcuni eroi di Fire Emblem, c'è naturalmente il Link di The Legend of Zelda, poi ancora un Ness che viene malmenato (non può sempre andargli bene, di recente già Animal Crossing: New Horizons ha omaggiato EarthBound e Mother), e anche Pichu che scatena dei fulmini.

Vale la pena ricordare come l'ultimo capitolo del franchise in questione sia attualmente Super Smash Bros. Ultimate, che riceve ancora un notevole supporto in esclusiva su Nintendo Switch. E come naturalmente Nintendo, almeno per il momento, non abbia intenzione di realizzare una serie animata a tema.