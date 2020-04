One Piece, Naruto e Bleach su Zoom: nuovi sfondi per le videochiamate

Nelle ultime settimane, complice la pandemia legata al coronavirus, in tutto il mondo si è passati sempre più alle videochiamate, allo smart working, alle riunioni online, e via dicendo. Zoom, in particolare, è una delle piattaforme più utilizzate, e adesso possiamo fornirvi degli sfondi perfetti per gli amanti di anime e manga, a tema One Piece, Naruto e Bleach.

Questo regalo arriva nientemeno che dall'account twitter ufficiale di Weekly Shonen Jump: la redazione ha reso disponibili tre sfondi in alta qualità dedicati a Naruto, a One Piece, e a Bleach. Il lato simpatico della questione è che sono tutti dedicati ai cattivi di turno, per esempio quello di Bleach mostra gli Arrancar riuniti in conversazione attorno ad Aizen, mentre lo sfondo di One Piece è dedicato al Governo Mondiale. Sono tutte immagini viste a suo tempo nei manga e negli anime ufficiali. Un bel pensiero da parte di Weekly Shonen Jump, che a causa del coronavirus ha interrotto anche la pubblicazione settimanale.

Per impostare questi sfondi su Zoom è sufficiente recarsi alla voce Impostazioni dell'Account, poi selezionare Zoom Rooms, effettuare l'upload dei file e selezionarli. Per metterli in download, invece, avete più possibilità: fare riferimento al campo Fonte di questo articolo, fare click sul tweet qui di seguito riportato, cercarle manualmente su Google.