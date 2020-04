Dragon Ball: sexy Bunny Bulma nel cosplay di k8sarkissian

Ancora cosplay a tema Dragon Ball: nelle ultime ore sono state pubblicate le immagini di una nuova interpretazione a tema Bunny Bulma. Si tratta di un personaggio molto particolare: Bulma è una delle protagoniste della prima serie di Dragon Ball, ma Bunny Bulma è comparsa solo in alcuni episodi.

Sexy Bunny Bulma è la protagonista del cosplay realizzato dall'artista k8sarkissian, vera e propria esperta del settore che ama reinterpretare in versioni sexy / sensuali i personaggi che più ama. La realizzazione del costume è davvero notevole, anche se la qualità del materiale non proprio eccezionale: notate le orecchie da coniglio e la parrucca, ad esempio. Il Dragon Radar, celebre accessorio di Bulma, è realizzato bene: la sfera che tiene in mano invece stona abbastanza con tutto il resto.

Ecco l'immagine del cosplay di sexy Bunny Bulma in questione, cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere tra i commenti. E poi valutare di dare un'occhiata anche ad un altro cosplay che vi abbiamo proposto di recente, quello di sexy Androide C18.