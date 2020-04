Magic: The Gathering Arena - Ikoria: Terra dei Behemoth, i Kaiju più belli

Vi mostriamo quelli che per noi sono i più bei Kaiju che verranno introdotti in Ikoria: Terra dei Behemoth.

Con l'arrivo sempre più prossimo della nuova espansione di Magic: The Gathering, ovvero Ikoria: Terra dei Behemoth, Wizards of the Coast ha deciso di rivelare finalmente tutti i Kaiju della Toho che faranno parte, attraverso carte promo, della nuova espansione. Queste carte, come vi abbiamo anticipato nell'anteprima della nuova stagione, non saranno carte con meccaniche o valori legati al Kaiju bensì saranno delle versioni particolari di carte leggendarie presenti in Ikoria. Alla luce del reveal completo di tutti i Kaiju, abbiamo voluto sceglierne alcuni e proporvi dunque quelli che ci piacciono di più: a partire dal semplice mostro che rappresentano o passando per una questione estetica legata all'artwork utilizzato. Vediamo dunque quelli che sono secondo noi i migliori Kaiju di Ikoria: Terra dei Behemoth.

Angilas, Assassino Corazzato Basato sulla carta Spezzagemme, Angilas è un Kaiju estremamente ben rappresentato con un artwork iconico che vede anche dei caccia volare attorno al mastodontico mostro. Un Kaiju dedicato agli amanti dei mazzi verdi che potrebbe far impallidire l'avversario.

Babygodzilla, Rovina Rinata Ci siamo fatti conquistare dal tenero Babygodzilla, un Kaiju che non poteva mancare in questa lista. Fate sciogliere il cuore dell'avversario con il suo essere tenero e poi annientatelo sotto i colpi sferzanti del King of the Monsters. Un Kaiju blu interessante basato sulla carta Simbionte Girino.

Biollante, Bestia Piantiforme Un Kaiju multicolore bianco, nero e verde basato sulla carta Nethroi, Alfa della Morte che non crediamo abbia bisogno di tante spiegazioni. Un artwork bellissimo che riproduce la gargantuesca conformazione piantiforme di questo Kaiju.

Destoroyah, Forma di Vita Perfetta Siamo davanti a un Kaiju rosso basato sulla carta Fenice della Piuma Eterna. Un Kaiju molto particolare, non universalmente "bello" ma nella sua particolarità davvero molto ispirato.

Ghidorah, Re del Cosmo Ghidorah non ha bisogno di presentazioni, è forse il Kaiju più iconico dopo sua maestà Godzilla e di conseguenza non poteva non entrare in lista. Per di più il suo artwork è davvero bellissimo. Un Kaiju multicolore verde , blu e rosso basato sulla carta Illuna, Alfa dei Desideri.

Gigan, Terrore del Cyberartiglio Ancora una volta un Kaiju multicolore, questa volta però blu e nero. Basato sulla carta Gyruda, Rovina degli Abissi questo mostro è a nostro avviso uno dei più begli artwork tra quelli presenti in Ikoria: Terra dei Behemoth.

Mothra, Regina Supersonica Un altro Kaiju storico che va a inserirsi nella lista. Mothra sarà un Kaiju bianco basato sulla carta Falena della Covata Luminosa. Un artwork molto ispirato che rende giustizia a un altro caposaldo del panorama mostruoso della Toho.