Magic: The Gathering Arena - Ikoria: Terra dei Behemoth, l'anteprima

Se l'espansione dedicata a Theros ci ha portato in un piano ricco di mitologia e di ispirazione verso quelli che sono divinità, costellazioni e principi di devozione e sottomissione, il prossimo viaggio nel mondo di Magic: The Gathering è quanto di più distante da Theros, ma quanto di più vicino al cuore di Wizards of the Coast. Le volontà di portare i giocatori in un piano ricco di mostri si è annidato sempre più rumorosamente nelle loro menti per loro stessa ammissione e finalmente con l'arrivo di Ikoria: Terra dei Behemoth , questa volontà diventa a tutti gli effetti realtà.

Arrivano i mostri (e i Kaiju)

Il piano di Ikoria è un piano in cui la legge della natura e del più forte è il vero cardine della sopravvivenza, i mostri, creature di taglie diverse ma dalla potenza fuori dalla norma, dominano la scena ma non sono gli unici esseri viventi. Gli esseri umani infatti, rintanati nelle loro città, cercano di sopravvivere fronteggiando come si può gli assalti di creature che non vedono di buon occhio la loro permanenza all'interno dei biomi del piano di Ikoria. Dalle insidiose lontre, alle più mastodontiche tigri dai denti a sciabola, finendo per gorilla impazziti e passando per falene oggettivamente OGM, il piano di Ikoria riserva discrete sorprese per quelle che sono le fantasie "mostruose" dei fan.

Se dunque i mostri avranno una parte centrale nell'ecosistema di gioco, per quanto riguarda i Planeswalker, e dunque la controparte umana, avremo dei graditi ritorni e un novo innesto: Vivien appunto e Lukka, un nuovo Planeswalker che si aggiunge alla corposa lista e che è originario di Ikoria. I due avranno un ruolo centrale nella lore di questa espansione, che a differenza di quanto visto per Theros sarà approfondita tramite ebook e disponibile per l'acquisto su Amazon.

Mostri, Planeswalker, ma anche meccaniche. Ikoria: Terre dei Behemoth porterà diverse nuove introduzioni anche in ambito strategico. La prima novità consiste nella nuova meccanica chiamata Mutazione: essa, caratteristica dei mostri, permetterà ai giocatori di utilizzare una carta con mutazione come potenziamento di un'altra carta (ponendola fisicamente sotto di essa) offrendo alla carta superiore le proprie abilità o di utilizzare la carta con mutazione come involucro per assorbire le abilità speciali di un'altra carta (ponendola fisicamente sopra di essa). Per fare questo però, la carta creatura con mutazione verrà giocata per il suo costo di mutazione (ad esempio tre mana casuali e uno rosso) anziché il suo normale costo di lancio (ad esempio due mana causali e uno rosso). Oltre a Mutazione, in Ikoria vedremo l'introduzione dei Segnalini con Parola Chiave che nel medesimo funzionamento dei Segnalini +1/+1 ad esempio, permettono di assegnare a una creatura un'abilità (ad esempio, travolgere o volare). Infine, Compagno: una meccanica che riprende quanto succede nella modalità Commander, cambiando però diversi aspetti. In Ikoria: Terra dei Behemoth ci saranno infatti dieci carte compagno creature leggendarie che se utilizzate andranno a far parte della sideboard iniziando la partita come accade per i Comandanti. Per essere giocate queste carte vi obbligheranno a comporre il vostro mazzo seguendo degli specifici dettami e, una volta seguiti e giocata la carta, essa si comporterà come una normale carta potendo dunque essere eliminata, messa nel cimitero, esiliata, ecc. Un esempio pratico è Keruga, il Macrosavio che per essere giocato richiederà che il vostro mazzo sia composto da carte dal costo pari o superiore a tre mana e terre.

Ikoria: Terre dei Behemoth non è però solo questo. Questa espansione porterà infatti a una incredibile collaborazione tra il mondo di Magic e il mondo dei famosi mostri Kaiju della Toho. Il "Godzilla universe" infatti, arriverà sotto forma di una versione specifica di alcune carte (non trovabili nelle bustine, essendo carte promo) che cambierà l'aspetto di una specifica carta senza andare a influire su abilità o costo di mana. Queste speciali carte che ospiteranno i Kaiju verranno rivelate man mano, ma ad esempio sappiamo già che Ghidorah, King of the Cosmos verrà ospitato nella sua forma della Godzilla Series da Illuna, Apex of the Wishes: una creatura 6/6 con Volare e Travolgere che ha Mutazione e ogni volta che viene giocata per il suo costo di mutazione scarta carte dalla cima del grimorio finché non scarti una carta non terra, quella carta va automaticamente nella propria mano o sul campo di battaglia.