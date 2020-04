Rogue Legacy 2 annunciato con un breve video

Cellar Door Games ha annunciato con un breve video Rogue Legacy 2, il seguito dell'acclamato platform roguelike risalente ormai al lontano 2013, che tanto successo ha riscosso su tutte le piattaforme per cui è uscito.

Purtroppo l'annuncio è davvero parco di dettagli. Il video in sé mostra un cavaliere di spalle che girandosi alza la spada facendo apparire il logo del gioco. Il messaggio di accompagnamento del filmato è brevissimo e dice soltanto "La tua discendenza continua", facendoci capire che probabilmente Rogue Legacy 2 riprenderà la meccanica dei discenti che caratterizzava il primo episodio. D'altro canto non avrebbe potuto rinunciarvi, visto che è il marchio di fabbrica del franchise. Immaginiamo anche che torneranno i dungeon generati proceduralmente, altra caratteristica chiave del primo episodio.

Dal video capiamo anche che la grafica avrà uno stile cartoon più marcato di quello del predecessore. Per il resto si vede davvero troppo poco per trarre la minima conclusione. Non sappiamo nemmeno su quali piattaforme potremo giocare a Rogue Legacy 2, né la sua data d'uscita. Speriamo di giocarci nel 2020, ma vi sapremo ridire anche su questo.