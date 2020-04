Xbox Series X: niente uscita audio ottica, Phil Spencer spiega il perché

Xbox Series X non disporrà di una uscita audio ottica, e Phil Spencer ha spiegato i motivi dietro tale scelta durante il suo lungo intervento su IGN.com: si tratta di una questione puramente economica.

"Se guardi a un singolo componente di una console che potrebbe costare magari uno o due dollari, ti dici ovviamente che quel costo non dovrebbe rappresentare un problema rispetto al prezzo totale del sistema, ovverosia qualche centinaio di dollari", ha spiegato Spencer.

"Tuttavia quando punti a vendere qualcosa come 100 milioni di console, quei due dollari su 100 milioni di unità si trasformano in una spesa pari a 200 milioni di dollari nell'ambito del ciclo vitale della macchina."

"Tutte le decisioni che abbiamo preso riguardano cose su cui ci siamo soffermati a lungo, cercando di capire come procedere. So perfettamente che tutto ciò che non riusciremo a fare andrà a deludere qualcuno e non è certo divertente, ma credo che abbiamo dei piani precisi per il futuro."

Spencer ha detto inoltre che l'uscita audio ottica sarebbe stata difficile da inserire all'interno del design finale della console, dunque alle ragioni economiche se ne sono aggiunte altre relative allo spazio disponibile.