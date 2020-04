Twitch, Pokimane sconvolta dalla strana richiesta di rimborso di uno spettatore

La star di Twitch Pokimane è rimasta sconvolta da una strana richiesta di rimborso fattagli da un suo spettatore nel corso di una trasmissione live. Era il 9 aprile e un certo matthill le ha fatto una donazione di due dollari con una richiesta: riavere i sei dollari donati quattro giorni prima.

Il motivo della strana richiesta è in realtà abbastanza drammatico, sempre che sia vero (è impossibile da verificare): "Odio doverlo chiedere, perché amo e voglio supportare lo stream, ma ti dispiacerebbe rimborsarmi i 6$ inviati con tre donazioni quattro giorni fa? Il ristorante è chiuso e ho perso il mio stipendio da cameriere."

Letto il messaggio Pokimane è rimasta sconvolta, probabilmente non sapendo bene cosa rispondere. Quindi gli ha detto: "Non so se stai scherzando. Se sei serio, perché mi hai dato altri soldi per chiedermi di rimborsarti?" Quindi gli ha detto che per lei è complicato scavare tra le tante donazioni che riceve per ridargli i soldi e gli ha consigliato di passare da Paypal, per chiedere direttamente lì.

Pokimane non è la prima streamer a cui è stato chiesto un rimborso. Altri però, come xQc o Lengyel, hanno dato risposte molto più violente di lei a chi voleva i suoi soldi indietro.