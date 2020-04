Giochi gratis su Steam: altri tre in regalo per PC, Mac e Linux

Che ne dite di riscattare tre nuovi giochi gratis su Steam per PC, Mac e Linux? Si tratta di due titoli interessanti che, una volta ottenuti, faranno per sempre parte del vostro account: Gravity Wars, Arcade Moonlander Plus e Transpose.

Gravity Wars è un gioco arcade molto veloce in cui bisogna schivare delle forme geometriche in arene stilizzate, usando due poteri speciali alla bisogna. In totale ci sono dodici arene selezionabili e si può giocare da soli o in compagnia di un massimo di altre tre persone. Non supporta il multiplayer online, ma considerando che il prezzo base è di 1,99€ non gli si può chiedere molto di più.

Transpose è un puzzle game 3D onirico in cui bisogna risolvere dei puzzle incentrati sulla fisica che si fanno sempre più complessi mano a mano che si avanza nel gioco. Formato da tre mondi, per un totale di trentacinque livelli, richiede l'utilizzo esclusivo di un visore VR per essere giocato. È compatibile con Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality.

Arcade Moonlander Plus, infine, è una revisione del concept del classico Moonlander in cui il giocatore deve dimostrare una grande abilità per riuscire a superare i livelli da cui è composto il gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che per riscattare i due giochi dovete avere un account attivo su Steam.