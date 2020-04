Steam Controller, online il brevetto per una versione con i comandi intercambiabili

Emerso online un brevetto di una variante dello Steam Controller con i comandi intercambiabili. Il concept è molto simile all'Elité Controller di Xbox o all'Eswap di Thrustmaster per PS4, per fare due esempi, ed è pensato per consentire ai giocatori di configurare il controller in base alle loro preferenze e alle esigenze dei singoli giochi.

Che Valve stia pensando di far tornare lo Steam Controller con una versione avanzata? Difficile dirlo, visto come ha chiuso il progetto, ma il brevetto è del 26 marzo 2020, quindi molto recente. Probabilmente qualcosa in pentola sta bollendo. Quantomeno ci sarà un prototipo in fase di valutazione.

Il primo Steam Controller, in coppia con lo Steam Link, fu lanciato da Valve per provare a portare Steam in salotto. Di quell'idea è rimasto poco o nulla e con la svendita delle ultime scorte del controlleravvenuta lo scorso novembre in molti hanno ipotizzato l'abbandono totale da parte di Valve. Ora, invece, spunta questo nuovo brevetto. Certo, la speranza è che nel caso esca un nuovo Steam Controller, Valve lo supporti meglio rispetto al precedente, che non ha trattato molto bene.