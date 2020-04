Animal Crossing: New Horizons: Team Xbox ha realizzato delle

Team Xbox ha realizzato delle magliette personalizzate a tema Xbox per Animal Crossing: New Horizons. Se vogliamo si tratta di un altro segno dell'amicizia che intercorre tra la casa di Mario e quella di Redmond, nonché un ottimo modo per promuovere il marchio Xbox, visto che Animal Crossing: New Horizons è giocatissimo.

Le magliette realizzate dal team Xbox sono due e molto diverse tra loro: Green Reflection e Open Box. Ecco i codici per scaricarle: