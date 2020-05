John Wick Hex, la recensione per PS4

Quando pensi a John Wick visualizzi unicamente sparatorie, pugni che volano nell'aria aggrovigliati a calci rotanti e prese da Ju Jitsu, vedi schizzi di sangue sulle pareti e nasi rotti, vetrine in frantumi ed esplosioni. Tutto ti aspetteresti insomma tranne che un ritmo compassato, con mosse da calcolare al decimo di secondo e l'uso indispensabile della materia grigia. Dover anche solo legare qualcosa del genere a John Wick causa un corto circuito delle sinapsi tale da restare storditi qualche istante quasi fosse un ossimoro troppo complesso da digerire. A qualcuno però questo contatto mentale si è acceso e il risultato finale, come vedremo in questa recensione, non è poi del tutto da buttare via, anzi. La recensione di John Wick Hex tratta la versione PS4, dopo aver saggiato il terreno su PC , in un'edizione sostanzialmente identica alla sua controparte originale.

Dalla pellicola alle console

Quando ci si avvicina ad un titolo su licenza come questo ci si va sempre estremamente cauti. In passato le trasposizioni videoludiche delle pellicole più famose hanno lacerato e distrutto i cuori di milioni di appassionati, con produzioni mediocri la cui volontà era solo quella di racimolare qualche spicciolo facile facendo leva sull'amore incondizionato dei fan. Eppure qualche mosca bianca c'è stata sicuramente, come la serie di videogiochi dei Transformers pubblicata da Activision o X-Men Origins Wolverine o ancora il più recente Spider-Man.

John Wick si piazza tranquillamente tra i titoli più apprezzabili di questa categoria, proponendo un prequel della pellicola in cui compaiono i personaggi più iconici del primo film con tanto di doppiaggio originale. Il nostro Babayaga sarà dunque impegnato a salvare Winston e Charon calcando i soffici tappeti del Continental e di altre location urbane. Come dicevamo inizialmente però, John Wick Hex non è affatto un action puro, quanto un gioco di strategia con una meccanica di base che non può non ricordare l'active battle system di Final Fantasy. Inizieremo i livelli armati solamente della nostra pistola e in pochi istanti ci troveremo a dover calcolare ogni nostro singolo passo per cercare di arrivare alla fine dei lineari corridoi che ci attendono senza essere sopraffatti dai nemici. Ogni azione costerà del tempo prezioso e anche solo accovacciarsi per ridurre le possibilità di venir colpiti o ricaricare munizioni, diventeranno scelte cruciali nelle situazioni più complesse.

Immaginatevi dunque di trovarvi da soli contro una manciata di nemici, di dover individuare mentre siete in stop motion, le minacce principali, di dover scegliere velocemente se sparare o atterrare silenziosamente il bersaglio che vi volta le spalle o se correre verso l'uscita prima che arrivi una nuova ondata di nemici perchè questa è l'essenza di quello che vi aspetta. Pianificare in anticipo i livelli tuttavia non è possibile, visto che sarà l'improvvisazione ad essere l'elemento cardine di tutta la produzione. Mentre avanzate per i livelli infatti, nuovi avversari compariranno in maniera inaspettata dai tanti accessi e, anche se l'IA non è delle migliori, i pochi colpi che saranno necessari per mettervi ko vi richiederanno sempre di agire nella maniera più efficace e con il minor dispendio di tempo.