Mafia 2 Definitive Edition, la recensione

In attesa di avere tra le mani la totalità della Trilogy recentemente annunciata (soprattutto il remake dedicato al primo capitolo, in uscita il 28 agosto, a cui si aggiunge il terzo uscito oggi) abbiamo avuto modo di passare nuovamente una manciata di ore a contatto con il secondogenito. La recensione di Mafia II Definitive edition gode quindi di una dualità particolare: da una parte la consapevolezza di quel che ha significato a suo tempo e del tentativo quasi obbligato di 2k Czech di dare un'alternativa oper world alla propria serie; dall'altra la piena coscienza dell'impossibilità produttiva di competere con Rockstar e lo strano incontro tra un titolo lineare e la sua natura aperta piuttosto farraginosa e poco ispirata.

Gli anni a cavallo tra i '40 e i '50 del secolo scorso sono tra i più evocativi per quel che concerne l'ambito gangster americano. Quando nel 2010 è arrivato sul mercato il secondo capitolo di Mafia, il mondo videoludico aveva da poco conosciuto la Liberty City di GTA IV e la mania dell'open world stava piano piano fagocitando l'intero mercato. Dopo un decennio la situazione non è mutata così tanto e Mafia II Definitive Edition arriva in un momento particolare, sia storico e globale che anche per quel che concerne l'anno di transizione tra una generazione e la successiva.

Ciao, sono Vito Scaletta

Mafia è da sempre sinonimo di narrazione. Il primo capitolo è ancora oggi un'autorità sotto questo punto di vista e il suo diretto sequel, nonostante uno sviluppo lungo e travagliato, si regge proprio sulla sua campagna principale.

Il protagonista risponde al nome di Vito Scaletta, nato in Italia ma ben presto trasferitosi in America insieme alla propria famiglia, rappresenta lo stereotipo del giovane emigrato oltreoceano nei primi decenni del '900. Famiglia povera, padre pieno di debiti e cattive amicizie sono elementi che lo portano suo malgrado ad essere colto in flagrante durante un furto, con la conseguenza di essere riportato in Italia per aiutare nella liberazione della penisola durante la seconda guerra mondiale. Tornato in America a causa di un colpo di pistola, troverà modo di farsi congedare per sempre dall'esercito, speranzoso di riprendere una scalata sociale che gli faccia dimenticare le origini modeste.

A partire da questo plot si dipana una storia lunga una quindicina di ore e divisa in capitoli. Segnata nel mezzo da un ulteriore e lungo passaggio di tempo, utile a raccontare l'evoluzione psicologica di Vito, così come il cambio sociale radicale dal dopoguerra al boom economico degli anni cinquanta, rafforzato dall'abbandono del clima invernale e nevoso a favore di uno più mite e rigoglioso.

Mafia II è, come i suoi fratelli omonimi, un'opera che spinge forte sulle emozioni, volendo raccontare una storia adulta e cruda, che non risparmia niente e nessuno, come la vita ha insegnato agli stessi protagonisti. Vito è un uomo dal basso lignaggio che, come spesso accade, è disposto a sporcarsi le mani pur di vivere a testa alta tra i grandi. Scoprirà le gioie e i dolori delle sue scelte, fino ad un finale amaro ma in qualche modo giusto. Un intreccio che non raggiunge mai i fasti del primo indimenticabile capitolo ma che ancora oggi, a dieci anni di distanza, saprà regalarvi qualche momento di altissimo valore scenico.