Mafia: Trilogy, Mafia 2 e Mafia 3 sono disponibili da oggi per PS4, Xbox One PC

2K Games ha annunciato che la versione definitiva dei primi due giochi della Mafia: Trilogy sono disponibili per PS4, Xbox One e PC. Mafia 2: Definitive Edition e Mafia 3: Definitive Edition, sono acquistabili per la prima volta sulle console dell'attuale generazione. L'originale Mafia, nella sua Definitive Edition, sarà invece disponibile il 28 agosto 2020.

I titoli Mafia hanno venduto 18 milioni di copie nel mondo. I due capitoli più recenti sono già disponibili, tanto che abbiamo già pubblicato la recensione di Mafia 2 Definitive Edition, mentre dovremo attendere un po' di più per il capostipite.

Mafia: Definitive Edition arriverà il 28 agosto 2020 con un remake completo, ricostruito a partire dalle fondamenta del Mafia originale. La sceneggiatura, infatti sarà aggiornata con nuovi dialoghi, retroscena e filmati aggiuntivi. Si tratterà di sequenze completamente nuove costruite con lo stesso motore di gioco utilizzato in Mafia III.

"Mafia ha avuto un impatto forte su come i videogiochi possano raccontare storie, sappiamo quanto i fan della serie lo venerino ancora", ha detto Haden Blackman, Presidente e CCO di Hangar 13. "Quasi 20 anni dopo l'inizio della serie Mafia, abbiamo ora un'incredibile opportunità di presentare questo gioco a una nuova generazione di giocatori e dare ai fan di lunga data la possibilità di rivivere la storia di Tommy con una presentazione moderna e stellare, oltre a nuovi elementi della storia e caratteristiche di gioco".

Prenotando Mafia: Definitive Edition si potrà ricevere il pacchetto bonus "The Chicago Outfit" che include: