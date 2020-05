The Sims 4 Vita Ecologica, il trailer ufficiale mostra cosa ci sarà nell'espansione

Il trailer ufficiale di The Sims 4 Vita Ecologica mostra tutto quello che sarà contenuto all'interno della nuova, attesa espansione a sfondo ecologico di The Sims 4, in arrivo su PS4, Xbox One e PC. In The Sims 4 Vita Ecologica, i Sim possono intraprendere uno stile di vita più eco-sostenibile e avere un impatto positivo sulla loro comunità e sull'ambiente.

Tutte tematiche molto importanti non solo nel mondo virtuale, ma anche in quello reale. Il pacchetto di espansione introduce Evergreen Harbour, un nuovo mondo in cui i Sim hanno un'influenza diretta anche sullo stato del quartiere. Un mondo dove ogni decisione che prendono ha peso.

Il nuovo trailer mostra come i Sim possono ridurre il loro impatto ambientale e aiutare a ripristinare il "verde" nel porto di Evergreen. Si potranno installare pannelli solari o turbine eoliche per alimentare con energia pulita le case, ispirando la comunità a scegliere l'eco-compatibilità delle loro iniziative creando spazi e giardini comunitari, utilizzando materiali di riciclo e altro ancora.

Queste nuove possibilità creano anche dei nuovi posti di lavoro. Per i giocatori che vorranno intraprendere una carriera "verde" ci sono i percorsi di Civil Designer e Artigiano Freelance. Grazie agli sforzi di questi professionisti si può modellare il quartiere in un fiorente faro di sostenibilità. Mentre i Sims esplorano tutte le possibilità che The Sims 4 Vita Ecologica ha da offrire, i videogiocatori avranno molte opportunità di imparare come piccoli cambiamenti possono avere un impatto significativo sul mondo che li circonda. Anche nella vita reale.