Dreams, un time-lapse mostra come è stata ricreata la demo dell'Unreal Engine 5

Uno spettacolare timelapse mostra come è stata ricreata la demo dell'Unreal Engine 5 all'interno di Dreams. Martin Nebelong ha pubblicato in video i diversi passaggi che gli hanno consentito di ricostruire il paesaggio e gli elementi che caratterizzano la spettacolare demo mostrata da Epic Games su PlayStation 5.

È vero che Epic Games ha affermato che l'Unreal Engine 5 supporterà Nintendo Switch e le attuali console, ma passerà del tempo prima di poterlo vedere in azione. A meno di possedere Dreams.

Grazie al potente editor del "gioco con quale creare i giochi" di PS4, infatti, un utente di nome Martin Nebelong si è messo in testa di ricreare i paesaggi visti nella demo dell'Unreal Engine 5 in Dreams. Il risultato, considerati i limiti hardware e degli strumenti utilizzati, è davvero eccezionale.

Per questo motivo Nebelong ha deciso di creare un nuovo video nel quale mostra tutti i passaggi che gli hanno consentito di costruire un tributo così ben fatto. Visto che si è trattato di un lavoro di diverse ore, il video è stato concentrato all'interno di un timelapse, comunque sufficiente a far capire la qualità e l'eccezionalità dell'impresa.

Nel caso in cui non sappiate nulla di Dreams, vi consigliamo lo speciale Dreams e l'importanza dei 'giochi per creare videogiochi' che abbiamo pubblicato. L'Unreal Engine 5, invece, è il motore grafico di nuova generazione di Epic Games e sarà disponibile a partire dal prossimo anno per PS5, Xbox Series X e PC, pur essendo scalabile anche sugli attuali hardware.