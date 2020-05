F1, Charles Leclerc costringe la fidanzata ad iscriversi a Twitch per rientrare a casa

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc si è reso protagonista di un particolare siparietto con la fidanzata: il tutto in diretta su Twitch. Charlotte Siné, questo il nome della ragazza, aveva scordato le chiavi di casa e non riusciva a raggiungerlo telefonicamente: le cuffie e il gioco gli impedivano di sentire le chiamate. La soluzione? Iscriversi a Twitch e contattarlo attraverso il servizio di streaming di Amazon.

Il pilota francese per tenersi allenato in questi giorni di quarantena sta giocando con diversi simulatori di guida. Vista la sua abilità e il setup professionale, si è messo a farlo anche su Twitch, in modo da avere un contato diretto con i suoi fan e tenere alta la sua popolarità. Leclerc non prende questa attività sottogamba, anzi, è sempre molto concentrato. Tanto da dimenticarsi Charlotte Siné fuori casa. E non sentire le sue chiamate al telefono e il campanello.

La ragazza non si è fatta prendere dallo sconforto, anzi, dopo mezz'ora di tentativi ha trovato una soluzione brillante: si è iscritta a Twitch, ha trovato il canale di Leclerc, ha pagato l'abbonamento per poter seguire la diretta e ha contattato il fidanzato attraverso la piattaforma di streaming di Amazon.

La discussione seguente deve aver avuto dei toni civili. Il pilota della Ferrari ci ha persino scherzato su Twitter. Anzi, si è persino lamentato (ironicamente) del fatto che la Siné ha sottoscritto solo un mese d'abbonamento!

Cosa avrebbe fatto la/il vostra/o fidanzata/o se la/o aveste fatta/o aspettare fuori casa per mezz'ora?

Resume of the stream:

My girlfriend had to buy a subcription to my Twitch to be able to ask me in the channel chat if I could open her the front door. She waited 25 mins downstairs as I couldn't hear my phone, I had the headphones and was very focus on my rally race😂