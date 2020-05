Overwatch, la scena eSport parodiata da American Dad

La serie a cartoni animati American Dad di Seth MacFarlane ha dedicato un episodio agli eSport e in particolare alla scena di Overwatch. Più precisamente ha fatto la parodia della Overwatch World Cup.

Stan Smith, il protagonista, deve infiltrarsi in un torneo di Overwatch per eliminare il capo del programma nucleare nord coreano. Come spiegato da Avery Bullock, il capo di Stan: "Ogni anno il nostro bersaglio assiste al torneo internazionale di videogiochi di Hong Kong. È un grande fan degli esport e l'unica occasione in cui abbandona la sicurezza del suo bunker sotterraneo è per le finali." Stan chiederà aiuto a Seve, suo figlio, per partecipare alla Overwatch World Cup, così da avvicinarsi al suo bersaglio.

La scena esport ha avuto reazioni contrastanti all'episodio di American Dad, comunque non troppo cattivo. Certo, indignarsi per una cosa del genere significa essere poveri di spirito, ma a qualcuno non è piaciuto proprio. Altri, fortunatamente, lo hanno preso per quello che è: un'innocua parodia.

Del resto non è la prima volta che una serie animata dedica un episodio a un videogioco. Proprio l'anno scorso i Simpsons ne hanno avuto uno incentrato su League of Legends, mentre come dimenticare l'episodio di South Park dedicato a World of Warcraft?