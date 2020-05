Unreal Engine 5 sarà supportato pienamente da PS5 e Xbox Series X e sarà scalabile

L'Unreal Engine 5 e tutte le sue meraviglie, come le tecnologie Nanite e Lumen, saranno supportate pienamente da PS5 e Xbox Series X. Lo ha affermato Tim Sweeney, il boss di Epic Games. Phil Spencer approva.

In questi giorni Tim Sweeney, il boss di Epic Games, è particolarmente attivo su più fronti. Da una parte la sua compagnia sta regalando GTA V sull'Epic Games Store, mandando in crash persino i suoi server, dall'altra ha presentato al mondo l'Unreal Engine 5, il motore grafico che batterà nel cuore di decine di giochi next-gen.

La demo vista qualche giorno fa, ha nuovamente infiammato il dibattito tra tutti gli ingegneri informatici là fuori: dove è meglio? È possibile su PC? Come? Ad alcune di queste domande è lo stesso Sweeney ad aver risposto. Per esempio ha detto che la tecnologia dietro l'SSD di PS5 sarà un vantaggio tecnico che i PC impiegheranno qualche tempo a colmare. Oggi, invece, ha parlato di come la demo mostrata sia pensata per la next-gen, nessun escluso. E il boss di Xbox Phil Spencer approva con un like.

La "Demo Unreal Engine 5 su PlayStation 5 è stata il culmine di anni di discussioni tra Sony e Epic sul futuro della grafica e l'architettura di archiviazione," ha spiegato Sweeney. Questo è il motivo per cui la demo parlava e mostrava solo PS5 in azione. "Le tecnologie Nanite e Lumen saranno supportate pienamente da PS e Xbox Series X e saranno eccezionali su entrambe."

Dopo poco ha anche aggiunto "E PC di fascia alta. E sarà scalabile per essere utilizzato sulle attuali console". Ah, il "Commodore 64 non sarà supportato." Chiosa con una battuta.

The Unreal Engine 5 demo on PlayStation 5 was the culmination of years of discussions between Sony and Epic on future graphics and storage architectures.

The Nanite and Lumen tech powering it will be fully supported on both PS5 and Xbox Series X and will be awesome on both.