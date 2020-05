LEGO Ninjago Il Film: Video Game è gratis su Xbox One e PC

LEGO Ninjago Il Film: Video Game è gratis per alcuni giorni su Xbox One e PC attraverso Steam: perchè non approfittarne per giocare coi piccoli di casa?

Per chi non conoscesse LEGO Ninjago Il Film: Video Game, la recensione di Tommaso Valentini è una vera manna dal cielo. Nella nostra analisi diciamo che "LEGO Ninjago il Film: Video Game ha diversi lati positivi, primo su tutti un sistema di progressione che ci è piaciuto particolarmente. Purtroppo permangono i difetti storici della serie, uniti a una semplificazione eccessiva della trama e a una longevità sotto gli standard a cui TT games ci ha abituato negli ultimi anni."

Però, come si dice in questi casi, a caval donato non si guarda in bocca. Il gioco, infatti, al momento è gratis (o ha uno sconto del 100%, vedete voi) sul Marketplace di Xbox One. A questo indirizzo potrete aggiungerlo alla vostra collezione.

Non solo: secondo Steam Database tra circa mezzora sarà gratuito anche su Steam. Controllate a questo indirizzo la fluttuazione del prezzo, ma fate presto: la promozione sarà valida solo fino al 22 maggio 2020 alle 9 di mattina.

Nel frattempo siete riusciti a scaricare gratis GTA 5 dall'Epic Games Store o i server sono ancora irraggiungibili?