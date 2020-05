Xbox Series X, Yakuza Like a Dragon mostra come saranno le copertine next-gen?

La copertina di Yakuza Like a Dragon per Xbox Series X e Xbox One è comparsa su Amazon.it. Il colosso dello shopping nostrano ha mostrato per la prima volta come sarà l'estetica delle scatole dei giochi next-gen e di come sarà comunicata la possibilità di giocare un gioco su entrambe le generazioni di console.

Yakuza Like a Dragon, l'evoluzione ruolistica della serie di SEGA, su Xbox Series X è stata forse una delle sorprese più interessanti del recente Inside Xbox. Questa serie, infatti, fino a poco tempo fa usciva solamente su PlayStation, mentre ora si vocifera arrivi in esclusiva temporale su Xbox.

Un altro elemento interessante è che grazie ad essa, per la prima volta, vediamo come potrebbero essere fatte le copertine dei giochi next-gen. Su Amazon Italia, infatti, è comparsa la cover del gioco che riporta alcune informazioni piuttosto interessanti. Solo all'apparenza, infatti, la copertina è identica a quelle di Xbox One. Una scelta presa per sottolineare la continuità tra le due generazioni e per indicare che chi comprerà questo gioco otterrà automaticamente la versione ottimizzata per Xbox Series X.

Dal fascione verde in alto è sparita la dicitura "One" ed è rimasto solo Xbox. In alto a destra si legge "Consegna intelligente", ovvero la traduzione italiana di Smart Delivery, l'iniziativa di Microsoft che consentirà di avere le patch di aggiornamento gratuite per i giochi next-gen. Inoltre si vede bel in evidenza il bollino "ottimizzato per Xbox Series X". Infine in alto a sinistra si leggono i nomi delle due console: Xbox Series X e Xbox One.

Una scelta estetica piuttosto minimale, ma anche efficace. Cosa ne pensate?